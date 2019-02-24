إقالة مدرب ليستر سيتي بعد الهزيمة الثقيلة أمام كريستال بالاس

طلال الغامدي(صدى):

أقال نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الأحد، مدربه كلود بويل، وذلك بعد 16 شهراً من توليه منصب المدير الفني للفريق.

وجاءت الإقالة بويل بعد أقل من 24 ساعة من الهزيمة القاسية للفريق على أرضه ووسط جماهيره أمام كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتل ليستر المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ثمان نقاط عن منطقة الخطر.