لفرض نفوذها.. قطر تدفع مبالغ طائلة لأحد مقربي ” ترامب “

طلال الضوي(صدى):

كشفت مجلة ” بوليتيكو ” الأمريكية، أن قطر قامت بتوظيف “ ستيوارت جولي ” وهو عضو سابق بالحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بهدف الاستفادة من تواجده داخل صناعة القرار، لفرض نفوذها داخل الإدارة الأمريكية.

وعن أسباب ذلك، ذكرت المجلة أن النظام القطري فعل ذلك؛ لتضم ” جولي ” إلى قائمة غير قصيرة من المقربين لمدير حملة ” ترامب ” الانتخابية كوري ليفاندوفيسكي.

حيث أنشئت ” الدوحة ” علاقات معهم خلال الأعوام القليلة الماضية، وكانت تدفع مبلغ 500 ألف دولار شهريًا لصالح شركة ” أفينو استراتيجيس ” ، والتي كان يملكها ” ليفاندوفيسكي ” .

وفيما يتعلق بالعقد الذي وقعته الدوحة مع ” جولي ” ، فكان يستهدف ممارسة نوع من الضغط على الإدارة الأميركي؛ لإنهاء المقاطعة العربية التي تزعمتها المملكة ضد أنشطة الدوحة المؤيدة للإرهاب.

حيث جاء تعاون ” جولي ” وقطر من خلال تعاقد من الباطن مع المحامي الأمريكي جراي سيلفرسميث؛ وذلك بعقد قيمته 50 ألف دولار شهريًا.

يذكر أن ” سيلفرسميث ” كان قد زعم خلال لقاء مع أمراء قطر في نيويورك خلال العام الماضي، أنه لا يعرف الأسباب التي تقف وراء عقد تعاونه مع الدوحة، والذي حصل جولي منه بشكل مباشر على 31 ألف دولار خلال العام الماضي.