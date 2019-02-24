مفاجأة.. مسؤول بحزب الله يتورط في إدارة شبكة دعارة

بيروت(صدى):

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن مفاجأة من العيار الثقيل تُفيد بتورط مسئول كبير في حزب الله وضابط شرطة في إنشاء وتشغيل شبكة دعارة .

ووفقاً لموقع ” المدن ” الإخباري اللبناني فإن قيادي حزب الله المتهم هو مساعد مسؤول اللجنة الأمنية ” أ. ص. ط ” ، بينما يعمل الآخر عقيد بالشرطة القضائية ” ف . ح” .

وأردف أن المتهمين استغلا وكراً بالقرب من اللجنة الأمنية في بعلبك لأعمال الدعارة ، وبينما يُحقق الحزب مع القيادي المتورط يُشتبه في تورط قيادي آخر ، فيما لم تصدر الشرطة بيان حول الواقعة حتى الآن .