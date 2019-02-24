مفاجأة.. مسؤول بحزب الله يتورط في إدارة شبكة دعارة
كشفت وسائل إعلام لبنانية عن مفاجأة من العيار الثقيل تُفيد بتورط مسئول كبير في حزب الله وضابط شرطة في إنشاء وتشغيل شبكة دعارة .
ووفقاً لموقع ” المدن ” الإخباري اللبناني فإن قيادي حزب الله المتهم هو مساعد مسؤول اللجنة الأمنية ” أ. ص. ط ” ، بينما يعمل الآخر عقيد بالشرطة القضائية ” ف . ح” .
وأردف أن المتهمين استغلا وكراً بالقرب من اللجنة الأمنية في بعلبك لأعمال الدعارة ، وبينما يُحقق الحزب مع القيادي المتورط يُشتبه في تورط قيادي آخر ، فيما لم تصدر الشرطة بيان حول الواقعة حتى الآن .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45661 ] نشر منذ 14 دقيقة
جاكم كلامي الحين
وين المدعو لبناني الي علق على كلامي
في خبر ليلى أسكندر
تعال يبو بعيد عن شنباتك
وشوف خشششششششم الريال
وش يسوي😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45661 ] نشر منذ 11 دقيقة
تكفى يامحرر
والي يرحم والدينك لاتقفل على الخبر الي بنزله الحين
https://www.slaati.com/2019/02/19/p1333098.html