بالفيديو.. أفعى ضخمة تأكل طائرا وتقتله 

كانبرا(صدى):

وثقت امرأة بأستراليا، في مقطع فيديو أفعى ضخمة تقتل وتأكل طائراً وهي معلقة في الهواء، حيث سجلت اللقطات على سطح أحد البيوت؛ بل على هوائي تلفزيون لأحد البيوت في منطقة كينغزكليف في نيو ساوث ويلز بأستراليا.

وأوضحت السيدة: ” أتذكر في البداية أنني شاهدت ما يحدث على هوائي التلفزيون، وتساءلت عما هو ” ؛ موضحة أنها شاهدت الأفعى والطائر عندما ذهب خارج المنزل لإطعام كلبها.

وبعد لحظات من ” الصدمة ” ، تمكنت السيدة من الوصول إلى كاميرا فيديو وتسجيل المشهد الغريب، الذي قالت إنها تدرك أنه سيحظى بانتشار كبير على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

وعضت الأفعى، وهي غير سامة عضة مؤلمة ويمكنها قتل وافتراس كنغر، تمكنت من افتراس الطائر بالكامل، ولكن العملية استغرقت عدة ساعات بحسب ما ذكرته كاثي.