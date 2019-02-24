الصحة: 13 إصابة جديدة بفيروس ” كورونا ” في وادي الدواسر ووفاة سيدة

نايف السالم(صدى):

سجل مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة 13 إصابة جديدة بفيروس ” كورونا ” خلال الأسبوع الماضي، من بينها حالة وفاة واحدة بوادي الدواسر لسيدة تبلغ من العمر 35 عاماً.

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل تلك الحالات خلال الفترة من 17-23 فبراير الجاري، 9 منها في مدينة وادي الداوسر، وحالة إصابة واحدة في كل من مدن مكة المكرمة، وجدة، وبريدة، وعفيف، موضحا أنه تم شفاء إحدى الحالات وهي لسيدة ثمانينة بوادي الدواسر.

وأبان المركز أن 7 حالات لا تزال منومة بالمستشفى، بينما هناك 4 حالات في العزل المنزلي، مشيراً إلى أن بعض الحالات حدثت بسبب مخالطة للإبل والمخالطة المنزلية، والبعض الآخر مكتسبة في منشأة صحية.