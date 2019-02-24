لذوي الخبرة العالية.. وظائف شاغرة بشركة ” معادن “
فتحت شركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” باب التقديم على وظيفة قيادية شاغرة لذوي الخبرة العالية ، وذلك للعمل في مدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية .
وأبانت الشركة أن الوظيفة المطلوبة هي : رئيس قسم التخطيط والإقتصاد ” ection Head-Planning & Economics ” .
وأوضحت أن الشروط المطلوبة هي :
1- درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة ويفضّل درجة الماجستير في القيادة وإدارة الأعمال.
2- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة الأعمال والعمليات مع المشاريع والخبرات الهندسية مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مستوى إشرافي.
وفصلت الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد ، على الرابط التالي :هنا
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