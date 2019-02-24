لذوي الخبرة العالية.. وظائف شاغرة بشركة ” معادن “

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” باب التقديم على وظيفة قيادية شاغرة لذوي الخبرة العالية ، وذلك للعمل في مدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية .

وأبانت الشركة أن الوظيفة المطلوبة هي : رئيس قسم التخطيط والإقتصاد ” ection Head-Planning & Economics ” .

وأوضحت أن الشروط المطلوبة هي :

1- درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة ويفضّل درجة الماجستير في القيادة وإدارة الأعمال.

2- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة الأعمال والعمليات مع المشاريع والخبرات الهندسية مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مستوى إشرافي.

وفصلت الشركة أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد ، على الرابط التالي :هنا