بالفيديو.. عمرو أديب يحرج ضيوفه بالسؤال عن عدد ركعات الصلوات

القاهرة(صدى):

وجه الإعلامي المصري، عمرو أديب، أسئلة محرجة لضيوفه في برنامجه ” الحكاية ” المذاع على قناة ” mbc “، بسؤال عن عدد ركعات الصلوات، وذلك ضمن جزء من حلقة برنامجه للرد على الأسئلة الصعبة التي يوجهها الأطفال، وما هي الطريقة المثالية للإجابة عليهم.

وفشل ضيوف ” أديب ” في الرد على السؤال ” لماذا الصبح ركعتين والمغرب 3 ؟”؛ حيث كانت أول إجابة: ” السؤال يحتاج إجابة صحيحة من كتاب متخصص دينيًا كي يتسطيع الأهل إفهام أولادهم، حكم الدين ” .

وجاءت الإجابة الثانية، على أسئلة عمرو أديب: ” ربنا قلنا كده واحنا بنسمع كلامه على شان احنا بنحبه ” ، غير أنه أكد أنه لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال بطريقة صحيحة لأنه لا يعرف الإجابة.