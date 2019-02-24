بالصور.. مواطن يجسد أسطورة حجازية في قبة ضخمة بجدة 

نايف السالم(صدى):

أعادت إحدى أساطير منطقة الحجاز القديمة تجسيد نفسها من خلال إشعال فتيل الإبداع والمخيلة لدى الفنان خالد زاهد والفنان اللبناني علي شعبان، بعدما قاما ببناء قبة يصل حجمها إلى 4.7 أمتار؛ لكشف علاقة الإنسان بالذهب والدين.

وأشارت الأسطورة إلى أن عدد القبب في منطقة الحجاز كانت واحدة من العلامات التي يوظفها أهل المنطقة ” للتباهي بثرائهم وموقعهم الاجتماعي الراقي ” ؛ لذا قرر الشابان اللعب على هذه الأسطورة وبناء قبة يصل حجمها إلى 4.7 أمتار؛ لشرح العلاقة بين الإنسان والمعاني المختلفة للذهب والدين.

وجسد مجسم القبة المعلق بالقرب من أحد البيوت في حي “تقليعة القباب”، بُعدين مختلفين؛ حيث يحمل جوفه صوراً لأشخاص برداء أبيض وعمائم مختلفة، منغمسون فيما يشبه الحركة الدائمة للوصول إلى شيء معين، “الذهب”؛ بينما من المنظر الخارجي، يبدو وكأنهم يحاولون ملامسة ” الهلال “.

واستغرق العمل على القبة ” 3 أشهر تقريباً ” ؛ بدءاً من مرحلة البحث عن المعلومات والاستعانة بخبرات متخصص في تاريخ العمائم، ومروراً بمرحلة التصوير والبناء.

واتضح أن فكرة الرسم على القبب مستوحاة من ” الفن الإغريقي القديم ” ، لكن الرسوم المصورة داخل القبة استلهمها الفنانان من الموروث الشعبي الحجازي وثقافته؛ سواء الأسطورة أو الأزياء أو مفهومي الدين والذهب، وقاما بصياغة الموروث بأسلوب فني معاصر.