” العمل ” تكشف حالات توجب نقل خدمات العمالة المنزلية إلى صاحب عمل آخر

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية أن هناك حالات تُعرض صاحب العمل لنقل الخدمات العمالية إلى آخر ، وذلك في رسالة توعوية لنشر الثقافة العمالية بالمجتمع .

ويأتي في مقدمة هذه الحالات تأخر دفع راتب العامل لمدة 3 أشهر متتالية أو متفرقة ، أو تأخره في إستقباله من المطار أو دار الإيواء لمدة 15 يوم من تاريخ الوصول ، أو التأخر في إستخراج تصاريح إقامة العمل أو تجديدها .

كما عددت الوزارة حالات أخرى منها تأجير خدمات العامل للغير أو استغلاله للأقارب دون الدرجة الثانية وبدون علمه ، أو تكليفه بأعمال تهدد حياته ، أو إساءة معاملته .

كما أكدت الوزارة على نقل خدمات العامل أو العاملة من صاحب العمل إذا طالت مدة الشكوى المرفوعة من العامل ، أو إذا تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح .