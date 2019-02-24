بعد فسخها أكثر من خطوبة.. منة فضالي تدعو الله أن يرزقها بالزوج الصالح

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي، عن رغبتها في الزواج من زوج صالح وإنجاب ذرية صالحة، بعد فسخها لخطوبتها عدة مرات من قبل؛ بعد إعلانها في أكثر من مناسبة ولقاء تليفزيوني خوفها من خوض تجربة الزواج حتى لا تنجب أطفالاً يتعرضون لما تعرضت له في حياتها من متاعب.

وأعلنت منة في وقت سابق في لقائها مع الإعلامية سمر يسري في برنامجها ” حفلة 11″ أنها تتمنى الزواج لكنها تخشى النتائج، ولا تريد أن تجعل أولادها يتعرضون لما تعرضت له؛ لافتةً إلى أنها لم تتعرف على والدها لمدة 20 عاماً لأنه سافر وتركها وهي طفلة.

وأوضجت منة فضالي، أن هذا الأمر هو ما جعلها تعيش حالة اليتم رغم أن والدها على قيد الحياة، كما جعلها تأخذ موقفاً من كل الرجال وهو السبب الرئيس لرفضها الزواج.