رد قوي من مبابي على ميسي في صراع الحذاء الذهبي 

نواف السالم(صدى):

سجل الفرنسي الدولي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ثنائية في شباك أوليمبيك نيم، حيث قاد بهما فريقه للفوز بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ورفع مبابي رصيده إلى 22 هدفًا في صدارة هدافي الدوري المحلي، كما رفع رصيده إلى 44 نقطة في صراع الحذاء الذهبي.

يذكر أن ليونيل ميسي قد سجل 3 أهداف في شباك اشبيلية في سانشيز بيزاخوان في الدوري الإسباني مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الإسباني، قاد بها فريقه للفوز بنتيجة 4-2، ليبتعد أيضًا بصدارة جدول ترتيب المتنافسين على التتويج بالحذاء الذهبي برصيد 50 نقطة، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي الليجا برصيد 25 هدفًا.