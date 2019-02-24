5 وصفات طبيعية لعلاج صداع الجيوب الأنفية

أميرة خالد(صدى):

قال محمد سلام خبير في التغذية والعلاج الطبيعي ، إن الصداع المصاحب لالتهابات الجيوب الأنفية، يسبب ألما مبرحا، ويصعب التعامل معه بالمسكنات التقليدية، ويحتاج إلى مسكنات قوية، إلا أن كثرة تناول المسكنات، يضر بالكلى، وكذلك كثيرا ما يصيب المعدة بالآلام.

ويشير محمد سلام ، إلى أنه يمكن علاج صداع الجيوب الأنفية، دون اللجوء للمكسنات، وذلك من خلال الاستعانة ببعض الوصشفات الطبيعية، والتي لها تأثير سريع وفعال، وليس لها أي آثار جانبية أو أضرار، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.

القرفة

اخلط ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة مع الماء لتحضير عجينة، ويمكن إضافة ½ ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل.

وأضيف هذه العجينة على جبهتك، وسيضيع نهائيا.

رذاذ الملح

ضع الملح في ماء ساخن، ثم في زجاجة رشاش صغيرة، ورش منها في فتحات الأنف، فسيحد ذلك من صداع الجيوب الأنفية.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل حلا فعالا ضد صداع الجيوب الأنفية، بسبب احتواءه على بعض الخصائص المضادة للالتهابات.

ويتم إضافة الزنجبيل إلى الحليب أو الماء، ويتم تدليك الجبهة به.

أوراق الريحان

تضاف بعض أوراق الريحان إلى ملعقة صغيرة من الزنجبيل والقرنفل، وضعها على جبهتك.

الزيوت العطرية

مثل الأوكالبتوس، واللافندر، وزيت النعناع، وزيت الكافور، فمثل هذه الزيوت العطرية مفيدة في علاج الصداع الجيوب الأنفية.

إما بتدليك الجبهة والجزء الخلفي من رقبتك بهذه الزيوت، والذي يعمل على الحد من الألم والصداع في أسرع وقت.

أو بغلي بعض الماء في قدر، مع إضافة بضع قطرات إليه؛ من أي من الزيوت السالف ذكرها، واستنشاق البخار المتصاعد منها.

هذا العلاج يهدئ الأغشية المخاطية، ويمنحك الراحة من صداع الجيوب الأنفية.