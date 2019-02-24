لاعبو سان جيرمان في مصيدة اللصوص

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن لاعبي باريس سان جيرمان باتوا مستهدفين من قبل اللصوص إذ تعرض ثالث لاعب منهم وهو ” داني ألفيس” للسرقة أثناء لعبه مباراة ، خلال أشهر قليلة من واقعتين مماثلتين للاعبين آخرين .

ووفقاً لصحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية ، اقتحم لصوص منزل ألفيس في نوي-سور-سين على مشارف باريس الأربعاء الماضي، أثناء لعبه أمام مونبلييه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي واستولوا على ساعات فخمة .

وكان اللاعبان” إيريك مكسيم شوبو، وموتينغ وتياجو سيلفا ” قد تعرضا لنفس الموقف في نوفمبر وديسمبر الماضيين خلال خوضهما لمباريات .