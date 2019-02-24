أطعمة على المرأة تناولها بانتظام للحفاظ على شبابها

واشنطن(صدى):

أوضحت دراسة طبية حديثة ، أن المرأة تحتاج بشكل خاص إلى الأطعمة، التي تلبي احتياجاتها الجسدية وتمنع ظهور الشيخوخة المبكرة، وتحافظ على صحة القلب، وهو ما توفره الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.

ومن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة:

الأفوكادو

أفادت دراسة أميركية لمجلة جمعية القلب الأميركية بأن تناول الأفوكادو بشكل يومي يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول، حيث يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي تقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

الموز

يساعد البوتاسيوم الموجود في الموز على خفض ضغط الدم.

الفاصوليا

يمكن لمحتوى الألياف الموجود في الفاصوليا خفض مستوى الالتهابات في الدم.

التوت البري

يُعد التوت البري من الأطعمة المفيدة جداً لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من التأثيرات الضارة.

الشوكولا الغامقة

تعتبر الشوكولا الغامقة من الأطعمة، التي تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تبطئ الشيخوخة وتمنع الإصابة بأمراض القلب.