مدرب برشلونة: ميسي الأفضل في العالم

ماجد محمد(صدى):

أكد آرنيستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة، أن اللاعب الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم؛ فيما نجح في تسجيل هاتريك في فوز برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء السبت أمام اشبيلية في الدوري الإسباني على ملعب سانشيز بيزاخوان.

وأوضح ” فالفيردي ” : ” ميسي لم يسجل 3 أهداف فحسب، بل عليكم أن تتأملوا متى وأين وكيف يسجلهم. نمتلك لاعبا حاسما من أعلى طراز، إنه الأفضل في العالم لأنه يسجل من المكان المناسب في الوقت الذي نحتاج إليه فيه ” .

وعلى جانب آخر، علّق على شكوى سولاري من جدول مباريات برشلونة: ” كل فريق يمكن أن يشتكي من جدول المباريات، إشبيلية لعب يوم الأربعاء وعاد ليلعب اليوم، ونحن يمكن أن نشتكي بدورنا من الجدول، كلما زاد الحديث؛ زادت الضوضاء. والأمر يتوقف على هوية النادي صاحب مكبر الصوت الأعلى، كلنا معرضون لذلك ” .