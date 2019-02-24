رجل يقتل طالبة بعد فشله في اغتصابها
حاول حارس عقار محل سكن طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا، في إحدى المحافظات المصرية التعدي عليها جنسيًا، ولدى مقاومتها كتم أنفاسها بـ ” إيشارب ” وارتطم رأسها بالحائط لتسقط قتيلة على الفور.
وأقدم الرجل على لف الجثة داخل كيس مشمع ووضعها داخل جوال بملابسها المدرسية وألقاها بمكان العثور عليها على طريق ” المريوطية “، وتمكنت قوة من المباحث من القبض على المتهم.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1347 ] نشر منذ 13 دقيقة
ولازال مسلسل فضائح مصر ، السبب في كثرة الجرائم يعود إلى الحكومة المصرية فهي لاتطبق أحكام الإعدام أمام الناس لكي يأخذوا عظة وعبرة ولا احد يفكر انه يسوي جريمه.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3873 ] نشر منذ 5 دقائق
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..