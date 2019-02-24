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رجل يقتل طالبة بعد فشله في اغتصابها

رجل يقتل طالبة بعد فشله في اغتصابها
القاهرة(صدى):

حاول حارس عقار محل سكن طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا، في إحدى المحافظات المصرية التعدي عليها جنسيًا، ولدى مقاومتها كتم أنفاسها بـ ” إيشارب ” وارتطم رأسها بالحائط لتسقط قتيلة على الفور.

وأقدم الرجل على لف الجثة داخل كيس مشمع ووضعها داخل جوال بملابسها المدرسية وألقاها بمكان العثور عليها على طريق ” المريوطية “، وتمكنت قوة من المباحث من القبض على المتهم.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1347 ] نشر منذ 13 دقيقة

ولازال مسلسل فضائح مصر ، السبب في كثرة الجرائم يعود إلى الحكومة المصرية فهي لاتطبق أحكام الإعدام أمام الناس لكي يأخذوا عظة وعبرة ولا احد يفكر انه يسوي جريمه.

[ عدد التعليقات: 3873 ] نشر منذ 5 دقائق

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

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