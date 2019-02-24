رجل يقتل طالبة بعد فشله في اغتصابها

القاهرة(صدى):

حاول حارس عقار محل سكن طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا، في إحدى المحافظات المصرية التعدي عليها جنسيًا، ولدى مقاومتها كتم أنفاسها بـ ” إيشارب ” وارتطم رأسها بالحائط لتسقط قتيلة على الفور.

وأقدم الرجل على لف الجثة داخل كيس مشمع ووضعها داخل جوال بملابسها المدرسية وألقاها بمكان العثور عليها على طريق ” المريوطية “، وتمكنت قوة من المباحث من القبض على المتهم.