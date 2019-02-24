الهلال يفاوض بنفيكا لضم ” كاريلو ” بصفة نهائية

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن مفاوضات جادة بين إدارة الهلال وبنفيكا البرتغالي لضم اللاعب البيروفي كاريلو بصورة نهائية .

وبينما عرض ” الزعيم ” 12 مليون يورو تتمسك إدارة بنفيكا بـ15 مليون ، بينما لم يصل الناديان بعد لإتفاق حول المبلغ النهائي .

وكان اللاعب قد جاء للهلال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 4 مليون يورو ، فيما تتمسك به الإدارة بعد آدائه المميز واعتماد “زوران” عليه .

الجدير بالذكر أن الزعيم كان يرحب بضم اللاعب لقائمة الهلال الآسيوية بينما حال موقفه كلاعب معار بالنادي من إتمام الأمر ، خاصةً وأن البطولة الآسيوية ستستكمل مراحلها النهائية في الموسم المقبل .