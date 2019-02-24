محافظ ساما يكشف حقيقة اندماج البنوك.. ويتحدث عن خصخصة سداد ومدى

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور أحمد عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، أنه لا يتوقع أي خطط لاندماج بنوك في الوقت الحالي غير تلك المعلنة بالفعل.

وأبان ” الخليفي ” ، على هامش افتتاح مؤتمر ” ميفتك ” ، أن هناك توجه لخصخصة ” سداد ” و ” مدى ” ويتم العمل عليها داخل لجنة تطوير القطاع المالي.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ 2.3 مليار عملية خلال العام الماضي عبر أنظمة المدفوعات (مدى وسداد وسريع وإيصال)، موضحا أن المدفوعات الرقمية في المملكة متطورة مقارنة بكثير من الدول.

وحول ما يتعلق بالترخيص للشركات للعمل في مجال المدفوعات الرقمية، أوضح أن هناك 9 شركات تمر بمرحلة اختبار التقنية لدى مؤسسة النقد، مبينًا أنه سيتم فتح المجال مرة أخرى خلال اليومين المقبلين لاستقبال مزيد من الطلبات من قبل الشركات لمرحلة مختبر التقنية.