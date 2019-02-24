بالصور.. فتاة تبيع عذريتها مقابل ملايين الدولارات

باكو(صدى):

في واقعة شاذة من نوعها ، أقدمت فتاة من أذربيجيان تبلغ من العمر 24 عام على عرض عذريتها للبيع بموقع إلكتروني منذ عدة أشهر ، لتنجح في بيعها بالفعل في فبراير الجاري مقابل مبلغ خيالي .

وحصلت الفتاة التي تدعى ” محبوبة محمد “على السعر البالغ 2 مليون و700 ألف دولار بعد مزاد علني تنافس فيه ثلاث مشترون منهم لاعب كرة قدم شهير في ميونخ ، ومحام شهير بلنن ، والمشتري الذي أرست عليها مزادها وهو سياسي ياباني مجهول بعد أن دفع مقدم 10 % .

ومن المقرر أن يشاركها في الربح الموقع الإلكتروني” Cinderella Escorts” الذي عرض رغبتها الغريبة بنسبة 20 % ، بعد أن اجتازت الفحص الطبي الذي أكد عذريتها لتتسلم باقي المبلغ.