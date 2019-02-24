بالصور.. فتاة تبيع عذريتها مقابل ملايين الدولارات
في واقعة شاذة من نوعها ، أقدمت فتاة من أذربيجيان تبلغ من العمر 24 عام على عرض عذريتها للبيع بموقع إلكتروني منذ عدة أشهر ، لتنجح في بيعها بالفعل في فبراير الجاري مقابل مبلغ خيالي .
وحصلت الفتاة التي تدعى ” محبوبة محمد “على السعر البالغ 2 مليون و700 ألف دولار بعد مزاد علني تنافس فيه ثلاث مشترون منهم لاعب كرة قدم شهير في ميونخ ، ومحام شهير بلنن ، والمشتري الذي أرست عليها مزادها وهو سياسي ياباني مجهول بعد أن دفع مقدم 10 % .
ومن المقرر أن يشاركها في الربح الموقع الإلكتروني” Cinderella Escorts” الذي عرض رغبتها الغريبة بنسبة 20 % ، بعد أن اجتازت الفحص الطبي الذي أكد عذريتها لتتسلم باقي المبلغ.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4218 ] نشر منذ 33 دقيقة
استغفر الله والله ما ادفع ريال فيها بس الخرفان عندهم كمان مو عندنا نحن العرب بس
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8373 ] نشر منذ 31 دقيقة
البائع والمشتري ان لم تحكمهما تعاليم الاسلام او مبادي الاخلاق فلا غرابه لمثل هذه العروض-
والمشتري لولا وجود المبالغ الضخمه في حسابه لما اقدم على هذه الفعله التي تجعله يدفع مبلغ خيالي لفض بكاره وكأنه يفتح علبة بيبسي قيمتها نصف دولار-
وللاسف البنت من اسمها مسلمه-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8373 ] نشر منذ 28 دقيقة
ههههههههه
حتى لو باعتك بنص ريال ايه تلزمك في ايه انت-يخليك ربي-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8373 ] نشر منذ 20 دقيقة
اما الاعب الالماني من ولاية بافاريا الحره في جنوبي المانيا فعند تسجيله لهدف يحصل على ملايين الدولارات ولا يضره هذا المبلغ لو سجل به هدف وبدل ماياخذ يعطي-عليهم من الله مايستحقون-
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3873 ] نشر منذ 18 دقيقة
حب الظهور الإعلامي وحب الشو أصبح لدى أصحاب رؤوس الأموال والمشاهير،من الهوس اليومي والشاغل الوقتي لهم،،
يقول المثل:- اللي معه قرش محيره يشتري حمام ويطيره،،