ماركة عالمية تتجمل باسم أحلام

أبو ظبي(صدى):

لم يعد يقتصر التنافس بين الفنانات على أعمالهن الفنية أو العروض المقدمة لهن أو غيرهما من المقاييس التقيدية ، بل ظهر على سطح المنافسة أيضاً تبني الماركات العالمية لأسمائهن للترويج لها .

فقد استعانت إحدى ماركات التجميل العالمية بإسم ” أحلام ” ليحمل اسمها في عالم الجمال ، كأول مطربة عربية .

وقالت ” أحلام ” على حسابها بإنستجرام : أول مطربة عربية سيكون اسمها عالمياً في مجال الماكياج وماركة تحمل اسمها .

ومن المنتظر أن تشمل الماركة الجديدة ” Ahlam Cosmetics ” على العديد من مستحضرات التجميل وأدوات الماكياج .