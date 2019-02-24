سفيرة المملكة بواشنطن تُلجم ألسنة الكونجرس وسط إحتفاء الصحافة العالمية بمنصبها الجديد

نايف السالم(صدى):

وجهت سمو الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة بالولايات المتحدة رسالة قوية ألجمت بها ألسنة الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي والذين طالبوا بوقف التعاون العسكري بين التحالف العربي بقيادة المملكة وواشنطن في مواجهة الإرهاب الحوثي الإيراني بحجة ضرورة موافقتهم على ذلك .

وقالت سفيرة البلاد : فهم الديمقراطيين وتطبيقهم لدستور بلادهم لا يتناسب مع التعاون بين المملكة والولايات المتحدة في اليمن ” ، مؤكدة على ضرورة إعادة تحليلهم لدستور بلادهم ، وإعادة تقييم الوضع في اليمن .

وكانت سفيرة المملكة قد تولت المنصب الجديد امس السبت ، وسط تطلع دولي لإعادة علاقة المملكة لصورتها التقليدية مع واشنطن .

وبالفعل، أكدت شبكة فرانس 24 الفرنسية ، أن الأميرة ريما بنت بندر ستكون أولى مهامها مواجهة المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس، والذين يسعون لبث سمومهم في العلاقات التي تجمع الرياض وواشنطن .

كما أشارت إلى أن تعيينها في هذا المنصب رسالة تعكس مدى التطور الاجتماعي الذي بات ظاهرًا في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية .

كما أبرزت الشبكة الفرنسية تاريخ عائلة الأميرة ريما، حيث إنها ابنة سفير سابق في الولايات المتحدة لفترة طويلة، كما كان والدها من أبرز المدافعين عن تمكين المرأة في المملكة ، مؤكدة تفاؤلها بالسفيرة الجديدة .