10 إسعافات أولية يجب اتباعها مع طفلك عند إصابته بالتشنجات

أميرة خالد(صدى):

نوبات التشنجات من الأعراض التي يصاب بها الطفل مريض المخ والأعصاب، وهي من اللحظات المرعبة التي تمر بها الأمهات، لأنها تقف مصدومة ومكتفة أمام طفلها ولا تعرف كيف تساعده لتجاوز هذا المرض.

ويقول الدكتور محمد عبد الهادى استشارى مخ وأعصاب الأطفال: إنه أحيانا ما يصاب الأطفال بنوبات تشنج لعدة أسباب، قد تكون تشنجات حرارية ناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم، وقد تكون تشنجات بسبب اضطرابات كهرباء المخ، أو ما يعرف بمرض الصرع .

وفي كل الأحوال التشنج عند الأطفال شائع الحدوث، لذا فالأمر يستدعي معرفة الأمهات الطريقة الصحيحة لإسعاف الطفل عند تعرضه لنوبات التشنج، منها:

1- التحلي بالهدوء والطمأنينة، لأن أغلب التشنجات تنتهي من تلقاء نفسها.

2- إبعاد الطفل عن أي مصدر للخطر، بالإضافة إلى إزالة أي أدوات حادة من جانب الطفل قد يستخدمها لإيذاء نفسه أثناء التشنجات.

3- وضع وسادة أو ما شابه تحت رأس الطفل لرفع رأسه من أجل تنفس أفضل.

4- يمكن وضع الطفل على جانبي جسمه وذلك لمنع اختناقه من الإفرازات.

5- تحديد موعد بدء التشنجات بدقة ومدتها وشكلها وذلك لإخبار الطبيب بهذه المعلومات المهمة.

6- خلع النظارات الطبية إذا كان الطفل يرتديها وذلك لتجنب كسرها أثناء التشنجات.

7- إذا وجد طعام في فم الطفل أثناء التشنجات، فيجب تجنب فتح فم الطفل لإخراج الطعام، لأن ذلك قد يسبب العكس ويدخل الطعام لأسفل، مما يسبب انسداد مجرى الهواء، وإنما يمكن لف رأس الطفل لأحد جانبيه مما يساعد في خروج الطعام خارج الفم.

8- تخفيف الملابس الموجودة حول رقبة الطفل وذلك لتسهيل التنفس.

9- تجنب وضع الإصبع أو حتى ملعقة داخل فم الطفل أثناء التشنجات، لأن ذلك يعرضه لخطر الاختناق.

10- بعد انتهاء التشنجات إذا كان الطفل يعاني من صداع، أو ألم بالعضلات، فيمكن إعطاؤه مسكن الباراسيتامول لتخفيف الألم.