بحضور خادم الحرمين.. شرم الشيخ تحتضن أول قمة عربية أوروبية ” في استقرارنا نستثمر “

القاهرة(صدى):

تشهد مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر في مصر، اليوم الأحد، انعقاد أعمال قمة “ في استقرارنا نستثمر ” بحضور رؤساء دول وحكومات من 50 دولة عربية وأوروبية.

ومن المقرر أن تبحث قمة شرم الشيخ عددا من القضايا الاستراتيجية التي تؤثر في استقرار المنطقة والعالم، من بينها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأزمات في العالم العربي.

كما وضعت جدول أعمال القمة 3 أطراف، هي جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والدولة المضيفة مصر، ومن المتوقع أن تؤسس لمرحلة جديدة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

ويولي الاتحاد الأوروبي القمة أهمية بالغة، حيث أنها تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين الطرفين.

ومن بين القادة الذين سيحضرون القمة، التي تستمر يومين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.