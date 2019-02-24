3 دقائق تأخير تضع وزيرا في موقف محرج

طوكيو (صدى):

تعرض الوزير الياباني يوشيتاكا ساكورادا للتوبيخ بعد تأخره 3 دقائق عن اجتماع برلماني، حيث قاطع البرلمانيون المعارضون اجتماعا للجنة الميزانية لمدة 5 ساعات، احتجاجا على تأخر الوزير.

واستغلت المعارضة الواقعة لتكرر دعواتها باستقالة ساكورادا، بعد سلسلة من الهفوات والإخفاقات وقع فيها الوزير الذي يتولى منذ أكتوبر الماضي، الوزارة المكلفة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إلى جانب منصب وزير الأمن الإلكتروني.

وفي استطلاع رأي، أكدت نسبة 65% من عينة الاستطلاع إن الوزير غير مناسب لمنصبه، بينما قالت نسبة 13% إنه مناسب، فيما أوضح الأسبوع الماضي، إنه أصيب بالإحباط بعد تشخيص بطلة السباحة الواعدة ريكاكو إيكي بسرطان الدم.

وتابع: ” البطلة مرشحة للحصول على ميدالية ذهبية في دورة ألعاب طوكيو 2020، وهي رياضية من ذلك النوع الذي نعلق عليه آمالا كبرى. أنا فعلا محبط ” ، ليعتذر عن هذا التصريح بعد الانتقادات التي انهالت عليه.