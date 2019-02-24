بالفيديو.. جليلة: لو هموت ما ارتبط بفنان.. ولو كنت في بلدي لقتلني أعدائي

مليكة فؤاد(صدى):

فاجأت الفنانة المغربية ” جليلة ” الوسط الفني برفضها القاطع الزواج منه ، مؤكدة أنها تفضل الإرتباط بأي شخص آخر خارج الوسط .

جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية ، قائلة : أنا ما ارتبط بفنان لو هموت.. ما أرتبط بشخصية مشهورة.. لأني أنا مشهورة وإنسانة غيورة وما أقبل حدا يشاركني في الشخص اللي أحبه .

وتطرقت ” جليلة ” إلى الحديث عن مواصفات فتى أحلامها قائلة : ما عندي مواصفات معينة في الشكل.. وعلى فكرة ما أحب الرجل الحلو.. أهم شيء يكون مهتم بحاله ومرتب ونظيف .

وتابعت : أريده رجال فقط ما في شيء بعد.. الرجل بكلمة، الرجل بموقف ويكون سند.. الماديات تهم أيضًا لأن لو ما كو ماديات شلون راح أعيش معاه.. لكن الرجوله قبل الماديات

كما كشفت ” جليلة ” المقيمة بالإمارات عن معاناتها من غيرة زملائها لدرجة جعلتها تشعر برغبتهم في قتلها ، قائلة : أنا اليوم لو مو عايشة في بلد أمان كنت اتقتلت بسبب الغيرة.. وجود جليلة موتهم .

واعترفت جليلة بتأنيب ضميرها بسبب السفور في بعض الأحيان وعدم إرتداء الحجاب ، مؤكدة ان ترفض إدعاء المثالية ولكنها تطلب من ربها الهداية وتتقرب إلى الله بما لا يطّلع عليه أحد .