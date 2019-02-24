بالصور.. إخفاء نتوء الكاميرا الأمامية في ” جالاكسيS10 “

وكالات(صدى):

أطلقت شركة ” سامسونج ” ميزة جديدة في هواتف جالاكسي S10 والتي تجعل المستخدم قادر على إخفاء نتوء الكاميرا الأمامية؛ حيث وضعت في الهاتف الجديد خاصية في قائمة الإعدادات، تمكّن المستخدم من تعطيل التصميم الجديد الذي يشمل ظهور الكاميرا الأمامية كجزء من شاشة العرض.

ويعمل تفعيل هذه الخاصية على إخفاء الكاميرا الأمامية نوعًا ما، بتظليل الجزء العلوي من الشاشة، حتى يندمج نتوء الكاميرا في جسم الهاتف بشكل أفضل، ويبدو الهاتف مشابهًا في هذا الصدد للتصميم القديم، إلا أن هذه الميزة لا تعطل الجزء العلوي من الشاشة تمامًا، بل تظلله فقط.

وتستمر الإشعارات في الظهور ضمن هذا الجزء، بينما تهبط التطبيقات إلى الجزء السفلي في الشاشة؛ حيث ستساعد هذه الخاصية المستخدمين الذين يواجهون مشاكل في توافق بعض التطبيقات مع التصميم الجديد، فيتم عرض بعض المعلومات أو أدوات التحكم خلف نتوء الكاميرا، لذلك يعد وضع ” إخفاء الكاميرا الأمامية ” حلًا مؤقتًا إلى أن يتم تحديث التطبيقات لتدعم التصميم الجديد.