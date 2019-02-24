رونالدو يتمنى مواجهة ريال مدريد بسبب فلورنتينو بيريز

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير إعلامية إن نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، يحلم بمواجهة فريقه السابق، ريال مدريد، في أحد الأدوار المقبلة لدوري أبطال أوروبا؛ حيث يسعى ” رونالدو ” إلى إثبات ” شيء ما ” لرئيس ناديه السابق، فلورنتينو بيريز.

وكشفت مصادر، أن بيريز كان من الأسباب التي عجلت برحيل رونالدو عن النادي الملكي، لإنه شعر أنه لم يعد مرغوبا فيه داخل الفريق؛ حيث قال في وقت سابق: ” لقد شعرت أنني لم أعد أنتمي إلى البيت الريالي، خصوصا من الرئيس بيريز ” .

وأوضح رونالدو أنه اختار يوفنتوس لأنه شعر أن المسؤولين يرغبون فعلا في خدماته: ” لو كنت أريد الأموال لاخترت الصين، لكنني اخترت إيطاليا لأنني سأخوض مغامرة حقيقية وتحديا جديدا ” ؛ فيما يتمنى رونالدو أن يواجه الريال في أبطال أوروبا، هذا الموسم، ليثبت لرجل واحد هو ” الرئيس ” أن تصرفه لم يكن لائقا مع لاعب قضى 9 سنوات داخل أسوار الفريق.