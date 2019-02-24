” المغامسي ” يكشف حقيقة فيديو التناقض في حديثه عن الصعود إلى الكعبة

نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، حقيقة مقطع فيديو مجتزأ له أثناء حديثه عن صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للكعبة.

وظهر في الفيديو، أن في كلامه تناقضًا بين رأيه في صعود الكعبة والصلاة فيها؛ ليرد في حديثه لبرنامج ” الأبواب المتفرقة ” على قناة “mbc”، إن مسألة الصعود على سطح الكعبة لا نزاع حولها بين العلماء، فهي جائزة عند الجمهور، ولكن الخلاف حول مشروعية الصلاة فوق الكعبة.

وأشار ” المغامسي ” إلى أنه قد ذهب فريق من الحنابلة إلى أنها لا تجوز، غير أن المتأخرين من الحنابلة أفتوا بجوازه؛ لافتًا إلى أن كلامه تم اجتزاؤه ولم يظهر مقطع الفيديو المتداول كل حديثه، فظهر وكأنه حديث متناقض، معتبراً أن مَن قاموا بذلك لهم غايات وأهداف مكشوفة، لكن مثل هذه الألاعيب أصبحت لا تنطلي على أحد.