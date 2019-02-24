شاب يبتز عشيقته ويهددها بنشر صورها الفاضحة 

بيروت(صدى):

هدد شاب عشيقته بنشر صورها الفاضحة في لبنان، حيث هول عليها بتلك الأفلام المخلّة بالآداب عبر تهديدها بنشرها وإرسالها إلى زوجها إن حاولت قطع علاقتها به أو تخلّفت عن الإذعان لرغباته وطلباته الجنسيّة والماليّة.

وعندما اشتعلت وتيرة الخلاف بين العاشقين صار الرجل يضرب المرأة التي كان يعاشرها ويعنّفها ويؤذيها حتى أنّه عمد إلى شهر بندقية في وجهها ليحملها على الرضوخ لطلباته وإلّا.

وقدمت السيدة شكوى ضد عشيقها حتي جرت ملاحقته فاعترف بإرساله صورها العارية لزوجها الموجود خارج لبنان، وانتهت التحقيقات بتوقيف المدعى عليه وإسناد جرم الإبتزاز والتهديد بسلاح غير مرخص له.