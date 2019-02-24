ضبط 6 وافدين لتورطهم بارتكاب جرائم سلب بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، واجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط تشكيل عصابي من ستة وافدين (ثلاثة سوريين وفلسطيني وأردني ومصري/ ترواحت اعمارهم بين العقدين الثالث والخامس), والقبض عليهم بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب (٣٤) جريمة سلب وسطو تمثلت في السرقة من محلات تجاريه بعد احتجاز القائمين على حراستها تحت تهديد السلاح وكسر ما فيها من خزائن حديدية والاستيلاء على محتوياتها من أموال وممتلكات ، بالاضافة الى اتلاف أجهزة صرف آلي بنكية بإطلاق أعيرة نارية عليها، وقد جرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.