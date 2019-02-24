بالفيديو.. الأميرة ريما بنت بندر: أريد أن يرى العالم كله الكفاءات من السعوديات

نايف السالم(صدى):

قالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، أن هناك كفاءات لسيدات سعوديات في الطب والعلم وفي الرياضيات ومجالات كثيرة في العالم أنجزوا أشياء لا أحد يعلم عنها شيء.

وأوضحت الأميرة ريما بنت بندر: ” أغلبهن أفهم مني ودرسوا أفضل مني ويمثلوا البلد أفضل مني، لكني لي الشرف إني أمثلهم في هذا اليوم، وأريد أن العالم يشوف كفاءاتهم ليس في المملكة فقط بل في العالم العربي كله ” ، لافتةً إلى أنها لا تمثل المرأة السعودية لوحدها.

ومن الجدير بالذكر، أنه صدر أمر ملكى بتعين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير؛ فيما تعد ناشطة في العمل الاجتماعي وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية زهرة لسرطان الثدي بعد إطلاقها مبادرة مجتمعية تهدف إلى رفع درجة الوعي الصحي الشامل.

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