مبتعث يروي تجربته في تعلم الصينية

بكين(صدى):

روى مبتعث سعودي في الصين، تجربته مع تعلم اللغة الصينية، موضحا أن تكلفتها بسيطة جدًا، حيث تصل تكلفة دراسة السنة 10 آلاف ريال شاملة السكن والمعيشة.

وأوضح أن سر تعلم اللغة هو الممارسة والتحدث، لافتا إلى أن الصينيين يتجاوبون مع الأجانب الذين يتحدثون اللغة جديدا.

ونصح المبتعث راغبي التعلم في اللغة الصينية بالابتعاد عن المدن الصناعية ،والتوجه إلى مدن بكين، وشنغهاي، ودالين،وجينجياكو.

يذكر أنه تم الاتفاق خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد لبكين، على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في مدارس والجامعات بالمملكة.

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