طلب من ” واتساب ” لمستخدميه من أصحاب الـ ” آيفون “

وكالات(صدى):

طالبت إدارة تطبيق ” واتساب ” مستخدمي أجهزة آيفون بالتأكد من تحديث التطبيق، مؤكدة على أن هذه الترقية مهمة.

وتم إصدار تلك الترقية على متجر آب ستور، بعد اكتشاف خلل أمني في ميزة بصمة الوجه أو بصمة الإصبع الجديدة المتاحة على آيفون لمنع الآخرين من الوصول إلى الرسائل دون إذن.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة يفترض أنها تمنع أي شخص من الاطلاع على سجل واتساب الخاص بك، فقد اكتشف أحد رواد موقع ” ريديت ” أنه يمكن تجاوزها بسهولة.

ويأتي التحديث بغرض منع أي شخص من الوصول إلى رسائلك إذا كنت قد تركت هاتفك غير مقفل.

وتنص أحدث إصدارات واتساب على أنه يمكنك استخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع لفتح واتساب من خلال النقر على: الإعدادات> الحساب> الخصوصية وتمكين قفل الشاشة.