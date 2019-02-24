بالفيديو.. المغامسي يوضح هل للمطلقة بدون جماع بينها وبين زوجها مهرًا أم لا
أجاب إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، على سؤال حول أحقية المرأة بالمهر بعد طلاقها في حال عدم حدوث جماع بينها وبين زوجها.
وقال المغامسي خلال برنامج ” الأبواب المتفرقة ” : ” هناك خلافا بين العلماء حول مفهوم الآية القرآنية ” من قبل أن تمسوهن ” ،فبعضهم يرى أن مجرد انفراد الزوج بزوجته يعتبر مسًا، ولو لم يقع بينهما شيء ” .
وأضاف: ” البعض الآخر يرى أنه لابد أن يقع المسيس المعروف بين الزوجين حتى تعتبر خلوة ” ،لافتا إلى أن القضاء هو من يحسم الأمر.
وأيد المغامسي فكرة أن يقتسم المهر مناصفة بين الزوجين، لاعتبارها متزوجة حيث أنه في حال زواجها ثانية سيكتب أنها ثيب وليست بكرًا.
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