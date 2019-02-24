بالفيديو.. المغامسي يوضح هل للمطلقة بدون جماع بينها وبين زوجها مهرًا أم لا

حمود العنزي(صدى):

أجاب إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، على سؤال حول أحقية المرأة بالمهر بعد طلاقها في حال عدم حدوث جماع بينها وبين زوجها.

وقال المغامسي خلال برنامج ” الأبواب المتفرقة ” : ” هناك خلافا بين العلماء حول مفهوم الآية القرآنية ” من قبل أن تمسوهن ” ،فبعضهم يرى أن مجرد انفراد الزوج بزوجته يعتبر مسًا، ولو لم يقع بينهما شيء ” .

وأضاف: ” البعض الآخر يرى أنه لابد أن يقع المسيس المعروف بين الزوجين حتى تعتبر خلوة ” ،لافتا إلى أن القضاء هو من يحسم الأمر.

وأيد المغامسي فكرة أن يقتسم المهر مناصفة بين الزوجين، لاعتبارها متزوجة حيث أنه في حال زواجها ثانية سيكتب أنها ثيب وليست بكرًا.