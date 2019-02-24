تظاهرات وجدل في لبنان بسبب الزواج المدني

بيروت(صدى):

عاد الجدل من جديد في لبنان حول السماح بعقد الزواج المدني، حيث تظاهر العشرات لمطالبة الدولة اللبنانية بالسماح بالزواج المدني.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها ” الزواج المدني لا الحرب المدنية ” في إشارة إلى النزاع الذي شهده لبنان بين عامي 1975 و1990.

وتعترف لبنان بالزيجات الدينية المعقودة على أراضيها والمسجلة لدى المراجع الدينية، لكنها لا تسمح بعقد الزواج المدني على أراضيها وإنما تعترف بزواج اللبنانيين مدنيا في الخارج وتدوّنه في سجلاتها للأحوال الشخصية.

ويتوجه اللبنانيون إلى دول مجاورة وبخاصة قبرص لعقد الزواج المدني.