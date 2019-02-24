حدث تاريخي سيتذكره العالم..هكذا احتفت النخب الثقافية بالأميرة ريما بنت بندر

عادل الحربي(صدى):

تصدرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان قائمة الأكثر تداولا بمواقع التوصل، حيث احتفى كثير من النخب الثقافية المعروفة، بتعيينها سفيرة لدى واشنطن، كأول امرأة سعودية تشغل منصب سفير في تاريخ البلاد.

وعلقت الأكاديمية سعاد الشمري على تعيين الأميرة ريما ،قائلة: ” ما هذا الخبر الملكي العظيم، ريما بنت بندر بن سلطان، بين الفرح والدهشة والتوقع مو عارفه وش أقول، أكثر أسرع مما توقعنا وتخيلنا، السعودية الجديدة أسرع مني في تحقيق أحلامي وأمنياتي، نحن في زحمة من النعم، الكلمات الآن تخونني ” .

فيما علقت الكاتبة هيلة المشوح، قائلة: ” أول سفيرة سعودية امرأة في هذا العهد المجيد، الذي وعد بتمكين المرأة وأوفى .. والقادم أجمل.. خليط انثوي رائع من دهاء الدبلوماسية والسياسة .. كل التبريكات لنا … ولها ” .

كما وصفت الأمير لمياء بنت ماجد آل سعود، تعيين الأميرة ريما بأنه حث تاريخي، وقالت في تعليقها : ” اليوم حفرت حكومتنا بحروف من نور, حدث تاريخي سنتذكره وسيتذكره العالم إلى الأبد، أول سفيرة بمرتبة وزير سعودية نبارك لصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان ” .

وقال الإعلامي خالد مدخلي : ” قرار تاريخي مهم في بداية عام جديد ريما بنت بندر بن سلطان أول سفيرة سعودية ، وفي عاصمة القرار العالمي، كلنا فخر وقلوبنا معك أعانك الله ” .

فيما قال علي الغفيلي إن القرار ” “يشار بالبنان إليه من عدة جوانب : ١- التاريخ سيكتب أول سفيرة سعودية ٢- أول تعيين لسعودية في سُدة القرار الأممي ٣- دعم وثقة ملكية بالمرأة السعودية ٤- دليل على حجم ومكانة المرأة لدى القيادة السعودية ” .

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