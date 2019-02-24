متحدث الفيحاء عن انضمام أسبريلا للشباب: ” طريقة الإعلان ما كانت كويسة بحقنا “

نواف السالم(صدى):

علق محمد الدهش المتحدث الرسمي بنادي الفيحاء، على توقيت الإعلان عن انضمام الكولومبي دانيلو أسبريلا، لنادي الشباب.

وقال الدهش في تصريحات تلفزيونية: ” استغربنا من نادي الشباب الإعلان عن التوقيع مع أسبريلا في يوم المباراة مع النصر، وفي المعسكر ” .

وتسائل ” من المستفيد من الإعلان قبل المباراة بأربع ساعات ” ،مشيرًا إلى أنه كان من الأولى التوقيع مع اللاعب في نادي الشباب وليس قبيل مباراة الفيحاء والنصر.

وأضاف: ” كان من الأولى تأجيل الإعلان لبعد المبارة، ما كانت كويسة في حق الفيحاء، واسبريلا كان يتكلم عن وجود عدة عروض أمامه ولم يستقر، لكن فوجئنا بالتوقيع ” .

وتابع: ” كان على إدارة الشباب أن تتصل على إدارة الفيحاء و تستأذن منها، ونحن لا يوجد لدينا مشكله بان أسبريلا يوقع لنادي الشباب ” .

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