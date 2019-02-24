سائق أجرة يهتك عرض طالبة ويتوارى عن الأنظار

خالد الظفيري(صدى):

شهدت محافظة حولي في الكويت، واقعة هتك عرض بطلها سائق أجرة، حيث أقدم على التحرش بطالبة جامعية أسترالية خلال توصيلها.

وتقدمت الطالبة والتي تبلغ من العمر 22 عاماً، ببلاغ أفادت فيه بأنها بعدما انتهت من دراستها في إحدى الجامعات الخاصة، استوقفت سيارة أجرة لتوصيلها إلى وجهتها، وعندما ركبت فوجئت بالسائق يمسك بيدها فقاومته وصرخت في وجهه، إلا أنه استمر في فعلته، إلى أن قام بالتحسس عليها.

ونهرت المجني عليها السائق واستطاعت الترجل من سيارته، وزودت رجال الأمن بأوصافه وبيانات مركبته.

ويجري رجال الإدارة العامة للمباحث في الكويت تحرياتهم، بحثاً عن السائق الذي توارى عن الأنظار، بعد فعلته.