السيرة الذاتية لريما بنت بندر..أول سفيرة بمرتبة وزير في تاريخ المملكة

عادل الحربي(صدى):

أصبحت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير، أول سعودية يتم تعيينها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في التاريخ.

ولدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، في مدينة الرياض عام 1975م، وحصلت على شهادة البكالوريوس في دراسات المتاحف مع التركيز الأكاديمي على المحافظة على الآثار التاريخية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغلت منصب رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي، كما إنها المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ” ريمية ” ، وعضو في عدد من المجالس الاستشارية المحلية والعالمية.

كما أسست الأميرة شركة ” ألف خير” ، والتي عملت على تطوير منهج تدريبي لدعم الجهود المبذولة في تنمية الرأسمال البشري في المملكة، ومساعدة مؤسسات القطاعين العام والخاص على معالجة الكثير من التحديات في مجال الإرشاد المهني.

وشغلت وظيفة كبير الإداريين التنفيذيين سنوات عدة في شركة ألفا العالمية المحدودة، وهي واحدة من كبرى الشركات الوطنية المتخصصة في قطاع التجزئة في مجال الأزياء.

وصنفت مجلة ” فوربس الشرق الأوسط ” الأميرة ريما ضمن قائمة ” أقوى 200 امرأة عربية ” عام 2014، كما نالت ” جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي ” لعام 2017.

واختيرت من قبل منتدى الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ لتنضم إلى برنامج ” القيادات العالمية الشابة ” بالنظر لإنجازاتها في المجالات التنموية ،وتم تضمينها في قائمة ” أكثر الأشخاص إبداعًا ” من قِبل مجلة “فاست كومباني ” .

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