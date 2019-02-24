تركي آل الشيخ يعود لبيراميدز المصري

ماجد محمد(صدى):

أصدر نادي بيراميدز المصري بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عن عودة المستشار تركي آل الشيخ لرئاسة النادي من جديد، بعد أقل من 48 ساعة منذ قرار تصفية استثماراته في مصر.

وبحسب البيان ،قرر آل الشيخ العودة عن قراره بعد إلحاح لاعبي ومسؤولي النادي، ليعود إلى الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه.

وذكر البيان : ” قرر معالي المستشار تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات ” .

وأضاف: ” وسيتحمل شخصيًا كل ذلك احتراما وتقديرا لهذه الشخصيات الاعتبارية الرياضية ولسعادة الأستاذ سالم الشامسي ولكل لاعبي ومنسوبي النادي وجمهوره العزيز، متمنيا للجميع التوفيق ” .

يذكر أنه أمس الجمعة، قد تم الإعلان عن انتقال ملكية بيراميدز من تركي آل الشيخ إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.