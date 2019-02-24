صورة جديدة لـ ” أنجلينا ” مع أطفالها

واشنطن(صدى):

أظهرت صور جديدة النجمة العالمية أنجلينا جولي مع أطفالها والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وشكلت الصور صدمة فعلية لمحبّي مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حيث ظهرت النجمة برفقة أطفالها الذين أصبحوا في سن المراهقة وتغيرت أشكالهم.

وظهرت في الصور أنجلينا مع أبنائها الخمسة الشرعيين وبالتبني، شيلوه 12 عاما، زهرة 14 عاما، ومادوكس 17 عاما، وباكس 15 عاما، خلال حضورهم أحد المعارض الفنية في المتحف في نيويورك.

وكانت أنجلينا جولي قد أقامت دعوى للطلاق في 2016، لتنهي زواجًا دام عامين، وعلاقة استمرت 10 سنوات.