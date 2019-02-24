امرأة ترفع دعوى خلع ضد زوجها لرفضه إقامة عيد ميلاد لابنهم الوحيد

القاهرة(صدى):

رفعت امرأة مصرية، دعوة خلع ضد زوجها، لبخله، ورفضه إقامة عيد ميلاد لابنهم الوحيد.

وقالت المرأة: ” مع وصول ابني عامه الأول طلبت من زوجي عمل حفل بسيط لعيد ميلاد ابننا، لكنه رفض وترك لي المنزل، وعاد بعد إسبوع ” ، ومرت الأيام ووصل الطفل إلى عامه الثانى وعندما طلبت الزوجه أقامه حفل لعيد ميلاد ابنهم رفض كما حدث في المرة السابقه وترك المنزل لها وعاد بعد إسبوع تصور الزوج أنها ستنسي طلبها بهذة الطريقه.

وأضافت المرأة: ” بعد عام كامل طلبت إلحاق ابننا بالحضانه ليستعد لدخول المدرسة، وعمل عيد ميلاد له لأنه أصبح فى سن مناسب ” ، وكعاده الزوج ترك المنزل وعاد بعد إسبوع ليجد زوجته قد تركت المنزل تاركه ورائها رساله طلبت خلالها الطلاق، لشدة بخله ورفضه تكبد أى مصاريف من اجل ابنه بدون مبرر.