بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يعقد اجتماعًا ثنائيًا وجلسة مباحثات مع الرئيس المصري

القاهرة(صدى):

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مساء اليوم السبت، اجتماعاً ثنائياً، في شرم الشيخ.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ليعقدا عقب ذلك خادم الحرمين الشريفين، وفخامة الرئيس المصري جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين، تناقشا خلالها على أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

كما تم مناقشة آفاق التعاون الثنائي بين المملكة ومصر في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، خلال هذه، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وأقام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مأدبة عشاء تكريماً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة زيارته الحالية لمصر.