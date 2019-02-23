بالفيديو.. حارس النصر: لم اتصدى التصدي ” الخرافي “

نواف السالم(صدى):

علق براد جونز حارس النصر، على فوز فريقه أمام الفيحاء في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حارس النصر خلال لقاء تلفزيوني معه عقب المباراة: لم اتصدى التصدي ” الخرافي ” ولم يكن مميز بل كنت في مكان مناسب، وحمدالله قام بواجبه.

ولعب النصر والفيحاء 6 مباريات ضد بعضهما، حيث فاز النصر 3 مرات، بواقع 2/0، و4/0، و6/0، في حين حقق الفيحاء الفوز مرة واحدة، وكانت بنتيجة 1/0، وتعادلا مرتين بنتيجتي 2/2، و1/1.