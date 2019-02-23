بالفيديو.. عقب مباراة النصر والفيحاء.. محمد فودة: ركلتي جزاء لم يحسبها الحكم

ماجد محمد(صدى):

أكد المستشار التحكيمي، محمد فودة، وجود ركلتي جزاء لم يحسبها الحكم، لكلًا من نادي النصر ونادي الفيحاء، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المستشار التحكيمي، إن هناك ركلة جزاء للنصر لم يحتسبها الحكم عند الدقيقة 55، ويفترض على حكم الـVAR التدخل، مضيفًا أنه توجد ركلة جزاء آخرى صحيحة لم يحتسبها الحكم للفيحاء عند الدقيقة 76 .

يذكر أن نادي النصر فاز على نظيره الفيحاء، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، بهدف مقابل لا شيء، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق نادي النصر بذلك فوزه الـ14، وبقى في مركزه الثاني بـ46 نقطة، بينما تلقى الفيحاء خسارته الـ13، وبقى في مركزه الرابع عشر بـ16 نقطة.