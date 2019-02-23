صدور ثلاثة أوامر ملكية
صدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها :
الرقم أ / 227
التاريخ 18 / 6 / 1440
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
تكريماً منا لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم أ / 228
التاريخ 18 / 6 / 1440
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً الأمر الملكي رقم ( أ / 226 ) بتاريخ 18 / 6 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 164 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم أ / 229
التاريخ 18 / 6 / 1440
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً الأمر الملكي رقم ( أ / 226 ) بتاريخ 18 / 6 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 164 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تعين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
موظف عقد ظايح حظه[ عدد التعليقات: 530 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله تبارك الله
يستاهلون جنودنا البواسل يحفظهم الله في مواقعهم ،،،
عقباه أمر ملكي كريم ،،،
بترسيم موظفي العقود والبنود ،،،
في القطاعات الحكوميه ،،،
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4205 ] نشر منذ 60 دقيقة
ربنا يوفقكم و يحفظكم
🐪[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 58 دقيقة
بالتوفيق لك ي ولي العهد محمد بن سلمان
بأمانه
هذه القرارات التي نراها على ارض الواقع وفقك الله ورزقك البطانة الصالحه وجعلك خادمالبلاد للمسلمين في كل بقاع الارض
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66357 ] نشر منذ 47 دقيقة
اوامر خير وبركه بإذن الله ,,
,, حفظك الله ياخادم البيتين الشريفين ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66357 ] نشر منذ 47 دقيقة
اوامر خير وبركه بإذن الله ,,
,, حفظك الله ياخادم البيتين الشريفين ,, آمين ,,