حورية فرغلي تبدأ تصوير فيلم جديد

القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة حورية فرغلي عن بدء تصوير مشاهدها في فيلم “ استدعاء ولي أمر عمرو ” ، المقرر عرضه في دور السينما المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقالت فرغلي عبر حسابها الشخصي على موقع “ إنستجرام ” : “ نهاركم سعيد النهارده أول يوم تصوير ليا في فيلم استدعاء ولي أمر عمرو، بيشاركني في الفيلم الفنان الشاب محمد عز ومجموعة كبيرة من النجوم؛ صبري فواز، وسماح أنور، وانتصار، وكلوديا حنا، ومي كساب، ومحمد لطفي، وغيرهم كتير، ادعولنا ربنا يكتبلنا النجاح ” .

ويذكر أن “ استدعاء ولي أمر عمرو ” بطولة حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، انتصار، كلوديا حنا، محمد لطفي، مي كساب، إيمان السيد، تأليف السيناريست محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.