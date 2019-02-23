بالفيديو.. ” مادو ” : المباريات مابين ملاحقة المتصدر وفريق يهرب من الهبوط تكون صعبة

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب نادي النصر، عبدالله مادو، أن المباريات مابين ملاحقة المتصدر وفريق يبحث عن الهروب من الهبوط دائماً ماتكون صعبة، وأنهم يمتلكوا فريقين وليس فريق واحد، وأن عنصر البديل جاهز سواء بالدوري أو في البطولة الآسيوية.

وعن أدائه الجيد خلال المباراة، قال ” مادو ” : ” الحمدلله هذا بفضل الله، ثم مجهود الجهاز الفني؛ فلدينا جهاز فني على أعلى مستوى، وطبعًا ترجع للاعب نفسه لازم يكون مركز بحيث عندما تأتيه الفرصة يكون جاهز لها. ”

يذكر أن نادي النصر فاز على نظيره الفيحاء، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، بهدف مقابل لا شيء، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق نادي النصر بذلك فوزه الـ14، وبقى في مركزه الثاني بـ46 نقطة، بينما تلقى الفيحاء خسارته الـ13، وبقى في مركزه الرابع عشر بـ16 نقطة.