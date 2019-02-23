بالفيديو.. عامر شفيع يعلق على خسارة الفيحاء أمام النصر: ” قدمنا أداء جيد “

ماجد محمد(صدى):

علق عامر شفيع حارس فريق الفيحاء، على خسارة الفريق أمام نادي النصر ، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال شفيع خلال لقاء تلفزيوني عقب المباراة : قدمنا أداء جيد، والفريق كان على قدر المسؤولية، ويجب على الفريق أن يركزوا وتكون كل المباريات القادمة ببطولة .

وأضاف : سنحقق الفوز في المباراة القادمة، ووضعنا مقلق الآن ويجب على اللاعبين التركيز في الفترة القادمة.

ولعب النصر والفيحاء 6 مباريات ضد بعضهما، حيث فاز النصر 3 مرات، بواقع 2/0، و4/0، و6/0، في حين حقق الفيحاء الفوز مرة واحدة، وكانت بنتيجة 1/0، وتعادلا مرتين بنتيجتي 2/2، و1/1.