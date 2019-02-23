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فتاة تطلب الطلاق من زوجها بسبب الأعمال المنزلية

فتاة تطلب الطلاق من زوجها بسبب الأعمال المنزلية
القاهرة(صدى):

طلبت فتاة مصرية الطلاق من زوجها بعد أن أحضر عاملة منزلية لوالدته لكي تساعدها في أعمال المنزل، وذلك بعد 3 سنوات زواج، لمعاناتها من أعمال المنزل وتربية طفلتها الوحيدة كما ذكرت.

وقالت الفتاة: ” بعد ما تجوزنا بسنة المشاكل زادت لأني مش عارفة أخد بالي منه مع شغل البيت اللي مبيخلصش وزادت المشكلة لما أنجبت طفلتي الوحيدة بعدها بقت أشوفه صدفة ” .

وحاولت الزوجة الثلاثينية اقناع زوجها بضرورة إحضار ” عاملة ” ، للتخفيف من أعباء المنزل، ولكن كان الرفض هو الرد الذي استقبلته ” عبير ” ، من زوجها، قائلة ” قالي إنتي بتقارني نفسك بأمي وضربني، حسيت أن الحياة بينا بقت مستحيلة بس استحملت علشان خاطر بنتي ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12564 ] نشر منذ 38 دقيقة

ياترى تبينها عشان الشغل والا عشانه جابها لآمه؟😊😁اشتغلي بيتك افضل وامن لكم👍 وبعدين احتمال لو يجيب لك شغاله يتغزل بها😂تريهم👀😊😂

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